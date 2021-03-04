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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أمريكا منحت 80.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 05:04 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة منحت 80 مليونا و540474 من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، حتى صباح أمس الأربعاء، ووزعت ‭ 107‬ملايين و028890 جرعة.

وأضافت أن حصيلة اللقاحات تخص كلا من شركتي مودرنا وفايزربيونتيك حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وطبقا للإحصاء المسجل في الثاني من مارس آذار، فإن المراكز منحت 78631601 جرعة من اللقاحات ووزعت 102353940 جرعة.

وقالت المراكز إن 52855579 شخصا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات بينما حصل 26957804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول يوم الأربعاء.

وقالت المراكز إنه جرى منح ما يصل إجمالا إلى 7218655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل.

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