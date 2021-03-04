كوريا الجنوبية تسجل 424 إصابة بكورونا و7 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 424 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 401 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 91 ألفا و240.كما أعلنت البلاد عن تسجل 7 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1619 حالة.