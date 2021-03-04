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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

نموذج أولى من صاروخ «سبايس إكس» الفضائى ينفجر على الأرض بعد دقائق من هبوطه

الخميس 04/مارس/2021 - 07:03 ص
صاروخ سبايس إكس
صاروخ سبايس إكس
وكالات
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انفجر نموذج أوليّ غير مأهول لصاروخ "ستارشيب" الفضائي العملاق الذي تطوّره شركة "سبايس إكس" الأمريكية، بعيد دقائق من إتمامه ما بدا أنّه أول رحلة تجريبية ناجحة له، إذ تمكّن خلالها من الإقلاع والهبوط.

وكانت رحلتان تجريبيتان سابقتان انتهتا بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهما الهبوط إذ فشلا في كلا المحاولتين في التخفيف من سرعتهما وارتطما بالأرض وسط كرة لهب ضخمة.

وعلّقت "سبايس إكس" على عملية الهبوط التي بثّت وقائعها مباشرة على الهواء بالقول "هبوط سلس رائع". لكن في أسفل الصاروخ كانت هناك نيران مشتعلة حاولت الفرق الموجودة في المكان إطفاءها، وما هي إلا دقائق حتى وقع انفجار ضخم قذف بالصاروخ في الهواء ليتحطّم عند سقوطه على الأرض.

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