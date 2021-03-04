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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج بلال العربى ينتهى من تصوير فيلم «المرايا»

الخميس 04/مارس/2021 - 04:46 ص
المخرج بلال العربي
المخرج بلال العربي
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انتهى المخرج بلال العربي، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "المرايا"، وبدأ على الفور عمليات مونتاج ومكساج الفيلم عقب الانتهاء من تصوير آخر المشاهد.

وقال العربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، إن العمل يتناول قصة فتاة في العشرينات تعاني من الاكتئاب بسبب التنمر والشعور بعدم تقبل المجتمع لها وكثرة التعليقات السلبية، وتلاحظ ذلك في نظرات المحيطين بها وطرق معاملاتهم لها، في ظل عدم اهتمام العائلة والشعور بالوحدة وغياب الدعم الأسري.

وتابع العربي أن الفيلم سيتم عرضه على بعض الشاشات الفضائية، وعلى منصة "يوتيوب"، والمشاركة به في بعض المهرجانات.

الفيلم من بطولة الفنان رضا إدريس وعدد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم: ميار نور الدين، جرجس بولس، انتصار، عمرو سعدون، لوجينا الخولي، ومن إنتاج جرجس بولس، ومن تأليف وإخراج بلال العربي.

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