ألمانيا ستسمح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء أنّ السلطات الصحّية في البلاد ستجيز إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت مؤخرًا.وقالت ميركل في أعقاب اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ضمّ إليها حكّام ولايات البلاد إنّ "الوكالة (الألمانية) للّقاحات ستسمح بإعطاء أسترازينيكا لفئات كبار السنّ ونحن سنتّبع توصياتها بكل سرور".وحتّى الآن، لم تسمح برلين بهذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وذلك بدعوى عدم كفاية البيانات.