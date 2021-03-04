ريمونتادا البرسا.. برشلونة يفوز على إشبيلية 3-0 ويبلغ نهائى كأس إسبانيا

تأهل فريق برشلونة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا كبيرا على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.وكان برشلونة قد خسر أمام إشبيلية في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "رامون بزخوان" بهدفين نظيفين، لينجح في العودة بقوة، وقام بعمل "ريمونتادا" بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، حسم به تأهله لنهائي كأس إسبانيا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.تقدم برشلونة بهدف مبكر للاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وكانت المباراة في طريقها للنهاية بهذه النتيجة، التي كانت ستخرج برشلونة من المسابقة، ولكن جيرارد بيكيه نجح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 93، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية.وبعد مرور خمس دقائق فقط من زمن الشوط الإضافي الأول، تمكن مارتن برايثوايت من إحراز الهدف الثالث للبرسا، وهدف التأهل للنهائي بضربة رأسية.ومن المقرر أن يلعب برشلونة في نهائي كأس إسبانيا مع الفائز من مباراة فريقي أتلتيك بلباو وليفانتي.