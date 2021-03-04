صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

صدرت مؤخرا عن دار التكوين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "الأم" للكاتب الإيطالي جراتسيا ديليدا٬ ومن ترجمة نبيل رضا المهايني٬ وكان جراتسيا ديليدا قد فاز عن الرواية بجائزة نوبل للآداب في العام 1926.نشرت رواية "الأم" في جريدة "إلتيمبو" الإيطاليّة عام 1919على شكل حلقات، وتم نشرها لاحقًا في كتاب عام 1929 في مدينة ميلانو. وقد تمّت ترجمة الرواية مرّتين إلى الإنجليزية، وقام الكاتب الإنجليزي المعروف د.أتش. لورنس بكتابة مقدّمة للترجمة الشهيرة الصادرة عام 1923.ومن الطبيعيّ أنّ الرواية قد نشرت عشرات المرّات بالإيطاليّة والإنجليزية وغيرهما من اللغات. كما تمّ تحويل الرواية وإخراجها في فيلمين متميزين ظهرا في إيطاليا، أوّلهما عام 1954 بعنوان "الممنوع" والثاني بعنوان "الأم" عام 2014.بطلة الرواية هي ماريّا مادّالينا أمّ باولو خوري كنيسة آأر، وهي بلدة خياليّة على جبال جزيرة سردينيا. يحب باولو آنييزِه، التي تعيش لوحدها في البلدة، وتنشأ بين الاثنين علاقة حبّ جامحة. تعاني الأمّ أشدّ المعاناة عندما تكتشف هذه العلاقة، كما أنّ باولو يتعرّض لقلق شديد بسبب هذه الخطيئة، فيسعى إلى ترك آنييزه. عندها تهدّد الفتاة بأن تفضح الراهب أمام المصلّين في الكنيسة التي سيقيم القدّاس فيها. لكنّها ما تلبث أن تتراجع عن هذه الخطّة. تتراكم هذه الهموم في قلب الأمّ، وتملؤ قلبها بالحزن وبالألم، فتموت فجأة وهي تصلّي في الكنيسة.