31 إصابة بكورونا فى مصنع لحوم بالمأنيا

دخل العديد من العاملين في شركة فستفلايش لتصنيع اللحوم في مدينة هام غربي ألمانيا في حجر بعد اكتشاف ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصنع تابع للشركة.وأعلنت الشركة مساء الأربعاء أن الاختبارات اليومية لكل العاملين أسفرت عن اكتشاف 31 إصابة في الأسبوعين الماضيين في مصنع هام-أونتروب الذي يعمل به 1000 شخص.وأضافت أنه تم عزل المصابين على الفور حيث أُودِعوا في نُزُل منفصلة، وقالت إنها تجري تشاورا وثيقا مع سلطات مدينة هام من أجل منع مزيد من الانتشار.ويتم في المصنع ذبح عجول وخنازير وتصنيع لحومها.وبحسب بيانات الشركة، فإنه إلى جانب المصابين تم وضع المخالطين من الدرجة الأولى (63 شخصا) في حجر حسبما تنص تعليمات السلطات، فضلا عن وضع85 شخصا آخرين في الحجر رغم أنهم غير مجبرين على هذا لكن ذلك تم " كإجراء احترازي".بذلك بلغ إجمالي الأشخاص الذين دخلوا في الحجر 179 شخصا.كانت فستفلايش ومنافستها تونيس أثارتا في العام الماضي الانتباه بحالات تفش كبيرة لإصابات كورونا ما عرضهما لانتقادات حادة بسبب ظروف العمللديهما. وفي أعقاب ذلك صارت الشركتان تعتمدان على إجراء اختبارات شاملة.