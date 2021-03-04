إيطاليا تدعو المفوضية الأوروبية للتعامل على نحو أسرع مع كورونا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى استجابة أوروبية أسرع في التعامل مع مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا،وخاصة فيما يتعلق بطرح اللقاحات.جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه دراجي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين،بحسب بيان للحكومة الإيطالية.وقال البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاتصال الهاتفي بعد ظهر الأربعاء ركز أيضا على صندوق التعافي الأوروبي وحاجة أوروبا لإدارة موجات الهجرة لضمان المسؤولية والتضامن بين الدول الأعضاء.ويعتزم دراجي إصلاح حملة التطعيم البطيئة في إيطاليا بالاستعانة بالجيش.