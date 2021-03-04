رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات اليومية بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 06:53 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1910 وفيات بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية يومية جديدة للوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ يوليو الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 71704 إصابات جديدة بالفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى حوالي 260 ألفا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10.7 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1641 وفاة وحوالي 60 ألف إصابة بالفيروس.

وتواجه البرازيل، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الأزمة الصحية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، تفشيا جديدا للوباء الذي يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد.

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أمريكا منحت 80.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 4-3-2021

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى

بدء موسم جديد لمسرحية «أفراح القبة» على المسرح العائم بالمنيل