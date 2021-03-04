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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمسرح الضمة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:45 ص
فرقة الطنبورة
فرقة الطنبورة
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للفلكلور بعابدين٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفل جديد لفرقة "الطنبورة" البورسعيدية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما قدمته الفرقة على مدار تاريخها الفني الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، ومنها: "شفت القمر، إيه العمل يا أحمد، آه يالالي، والنبي يا غزال، وبتغني لمين يا حمام" وغيرها.

"الطنبورة" فرقة موسيقية غنائية أسسها زكريا إبراهيم عام 1989 في بورسعيد بهدف جمع وحفظ وإحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد وربطه بالحياة القومية فى مصر، يعزف أعضاؤها على آلات الصاجات، المثلث، الرق، والطبول إلى جانب الآلتين الأساسيتين السمسمية والطنبورة.

يشار إلى أن مركز المصطبة افتتح في أغسطس 2010 مسرح الضمة. ويقدم مسرح الضمة برنامج منتظم كل يوم خميس مساءا يشمل عروض حية ذات مستوى فني متميز للفرق التي ترعاها مركز المصطبة٬ مع التركيز على إحياء تقاليد السمسمية والضمة من منطقة قناة السويس٬ وموسيقى الرانجو والموسيقى النوبية والموسيقى الصوفية وموسيقى البدو وموسيقى من صعيد مصر.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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