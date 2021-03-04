«السرد والخصوصية الثقافية».. جديد الناقد سيد ضيف الله

يصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ أحدث دراسات الناقد٬ د. سيد ضيف الله٬ تحت عنوان "السرد والخصوصية الثقافية". يعمل "ضيف الله" أستاذًا للغة العربية فى الجامعة الأمريكية ومتخصص فى الدراسات العربية من منظور النقد الثقافىوله عدد من المؤلفات منها: "كيف نحكى المواطنة"، "الآخر فى الثقافة الشعبية"، و"آليات السرد بين الشفاهية والكتابية".ومما جاء في مقدمة الكتاب: "إننا بوصفنا قراء متورطين ثقافيا في تأويل سرود نحن طرف فيها شئنا أم أبينا٬ ننحاز ــ بلا وعي أحيانا وبوعي أحيانا أخري ــ لتلك السرود التي تسهم في دعم مركزيتنا أو الدفاع عنا باعتبارنا مهمشين.كما ننحاز أحيانا أخري نحو سرود تبني هويات ضحايانا سرديا بطريقة تجعلنا نتطرهر بالقراءة والتعاطف مع تلك السرود النتخلص من أحاسيس من تؤنبهم ضمائرهم لتوطهم بالسكوت حينا وبالفعل حينا.وفي كل هذه الأحوال يصبح بناء الآخر علي نحو يدعم مركزيتنا ويبرئ ساحتنا من سرود الضحايا عاملا حاسما في التقييم الجمالي لهذه السرود أو تلك.إن الموروث التمييزي قد يتم تقديمه بوصفه خصوصية ثقافية٬ ومن ثم لا يمكن النظر إلى الراوي (المؤلف الضمني)٬ بوصفه تقنية معلقة في الهواء٬ إنها ذات سردية وبالتالي هي ذات ثقافية متورطة في الصراع المحتدم لمركزة الأنا وإساءة تمثيل الآخر في السرود التي تنال إعجابنا كلما أوغلت في استعراض مظاهر ما يسمي بالخصوصية الثقافية.