وزيرا خارجية ليبيا والسودان يبحثان ملف تأمين الحدود

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، مساء الأربعاء، ملفي تأمين الحدود، والاستثمارات.وذكرت بوابة "الوسط" الليبية، أن اللقاء - الذي عقد بالقاهرة - بحث أيضًا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، موضحة أن اللقاء شدد على أهمية تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية؛ خاصة أمن وتأمين الحدود بين البلدين، والمجالات الاقتصادية وأهمها تسهيل استئناف الاستثمارات الليبية في جمهورية السودان بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، إذ رحبت وزيرة الخارجية السودانية بالتطورات الإيجابية الأخيرة التي تزامنت مع تطورات تحقيق السلام في السودان، مؤكدة دعمها الكامل للجهود المبذولة في إطار مسارات عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، متمنية لليبيا وشعبها النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار المنشود.