روما يفوز على فيورنتينا 2-1 فى الدورى الإيطالى

فاز فريق روما على مضيفه فيورنتينا بنتيجة ٢-١، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل هدفي روما، ليوناردو سبينا زولا في الدقيقة ٤٩، وأمادو دياوارا في الدقيقة ٨٨، فيما جاء هدف فيورنتينا الوحيد عبر ليوناردو سبينازولا لاعب روما بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٦٠.بهذا الفوز، رفع رصيد روما إلى ٤٧ نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند ٢٥ نقطة في المركز الرابع عشر.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، ضمن الجولة ذاتها، فاز هيلاس فيرونا على مضيفه بينفينتو بثلاثة أهداف نظيفة.