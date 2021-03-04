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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسرحية «المتفائل» بطنطا بحضور محافظ الغربية (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 12:38 ص
مسرحية المتفائل
مسرحية المتفائل
حسن أمين
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شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا، لليوم الثالث على التوالي، عرض مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، حيث حضر مساء أمس الأربعاء الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء هاني مدحت مدير أمن محافظة الغربية، والفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط حضور كبير من مجندي الأمن المركزي وقوات الأمن بالمحافظة.

وأقيم العرض طبقا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة، وذلك في إطار خطة مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والتي وضعها البيت الفني للمسرح، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، لتجوال 9 عروض مسرحية في 14 محافظة حتى شهر يونيو 2021.

جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" مستمر على مسرح المركز الثقافي بطنطا حتى غد الجمعة الموافق 5 مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدم العرض بالمجان.

تدور أحداث "المتفائل " حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

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