وزيرة الثقافة تنعى مدير عام الإكسسوار بالأوبرا

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بها، المهندس مؤنس العطوى، مدير عام الإكسسوار بالأوبرا، الذى وافته المنية مساء الأربعاء 3 مارس عن عمر يناهز 58 عامًا، أثناء تأدية عمله.وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل كان نموذجًا للعامل المخلص المتفاني فى أداء واجبه الوظيفى حتى اللحظات الأخيرة فى حياته، وتوجهت بالعزاء لأسرته وزملائه وأصدقائه، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الراحل تميز بدماثة الخلق والتعاون مع جميع زملائه إلى جانب قدرته على الإبداع والابتكار.يذكر أن المهندس الراحل مؤنس العطوى شارك خلال عمله فى دار الأوبرا المصرية بالعديد من الأعمال الضخمة والاحتفالات الكبرى وتولى منصب مدير عام أوبرا دمنهور ومدير عام الإكسسوار بالأوبرا.