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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة ديوان «الوداع فى مثلث صغير» بصالون زين العابدين الثقافى

الخميس 04/مارس/2021 - 12:25 ص
الوداع فى مثلث صغير
الوداع فى مثلث صغير
نضال ممدوح
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يناقش صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ ديوان الشاعر أحمد يماني٬ "الوداع في مثلث صغير" والصادر عن دار ميريت بغلاف للفنان أحمد اللباد.

ويناقش الديوان كل من: الشاعر وليد الخشاب - أحمد يماني - الناقد وائل فاروق٬ الكاتب ياسر عبد اللطيف - والروائي منتصر القفاش٬ ويدير اللقاء الشاعر زين العابدين فؤاد.

وفي كلمته التي جاءت علي الغلاف الخلفي للديوان٬ يقول الناقد الدكتور وائل فاروق الأستاذ في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو: "العالم بيت ومقبرة بينهما عتبة، عليها يقف الشاعر.. على عتبة الموت، على عتبة الحياة، خارج الموت، خارج الحياة، حيث الشعر مفاجأة تتجدد، وحيث صوت الشاعر إبرة تنغمس في لحم حي، وتجر معها خلاله مفردات الحياة اليومية الصغيرة لتلتئم ضفاف الوجود: من محدودية الفرد إلى مطلق الإنسانية، ومن تجريد الإنسانية إلى تجسيد الفرد".

«الوداع في مثلث صغير» هو الديوان السادس للشاعر أحمد يماني وقد صدر قبله: "شوارع الأبيض والأسود"، "تحت شجرة العائلة"، "وردات في الرأس"، "أماكن خاطئة"، و"منتصف الحجرات".

وعبر مسيرته، نال عددا من الجوائز، منها جائزة رامبو عام (1991) من وزراة الثقافة المصرية ومن المعهد الفرنسي في القاهرة، احتفاء بالذكرى المئوية الأولى لوفاة الشاعر الفرنسي أرتور رامبو.

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