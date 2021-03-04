أمريكا تعارض تحقيق «الجنائية الدولية» فى جرائم حرب بفلسطين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.وأضاف برايس في إفادة صحفية معتادة: "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة"، في إشارة إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق اليوم.