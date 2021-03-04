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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كيف أتعامل مع الجيل الجديد» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 12:22 ص
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس٬ ندوة ثقافية جديدة بعنوان "كيف أتعامل مع الجيل الجديد.. خطوات نفسية تربوية"، ويتحدث فيها الأخصائي النفسي الدكتور أحمد فرج.

تتناول الندوة الحديث حول الفجوة بين الأجيال٬ وكيف يوجه اللوم للجيل الحاضر من الشباب ويتهم بالعناد والغرور وعدم التماسك، وفقدان الانتماء، والإحساس باللا مبالاة، وكثيرا ما تنطبق هذه الأوصاف التي يطلقها حكماء الجيل السابق على شباب الجيل اللاحق٬ ونجد هذه الصيحات تتكرر وتتجدد بتجدد الأجيال، أن جيل الآباء لم يفلح في احتواء جيل الشباب مما سبب الانفصام بين أجيال المجتمع.

كما تتطرق الندوة إلي ضورورة النقاش كأساس في كل قرار والحوار المغلف بالمحبة، ومنح الثقة بحيث تسود المحبة، أقوم بواجبي خير قيام كي يقوم كل بواجبه، تنمية المصالح والخدمات المتبادلة، مراعاة حقوق الكبار"المسنين" عند إنشاء أي مجتمع حديث سواء في الوسائل والأساليب والاتصال، مراعاة إنشاء المرافق الجاذبة للشباب وتحقيق التجدد والحيوية في أساليبها ووسائلها، فضلا عن نقل الخبرة العقلية، هناك المساندة العاطفية التي يبثها الآباء لأجيال الشباب.

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«كيف أتعامل مع الجيل الجديد» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم