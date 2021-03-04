حكاية صورة.. الربان محسن الجوهرى من بيته بدأ «الطريق إلى إيلات»

نشر مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي صورة نادرة، من أرشيفه الخاص، لأحد أبطال البحرية المصرية٬ الربان محسن الجوهري. مشيرا إلى أنه من بيته ــ محسن الجوهري ــ خرجت فكرة فيلم "الطريق إلي إيلات"٬ للمخرجة إنعام محمد علي٬ وكان سعيد شيمي مديرا لتصوير الفيلم.ويعد فيلم "الطريق إلي إيلات" ثاني تجارب سعيد شيمي في التصوير تحت الماء٬ حيث كانت أول تجربة له في هذا الصدد عام 1989 من خلال فيلم "جحيم تحت الماء" للمخرج نادر جلال وليلي علوي٬ بل وكانت هذه التجربة هي الأولى من نوعها للتصوير تحت الماء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.أما فيلم "الطريق إلي إيلات" فهو من إنتاج عام 1993 من بطولة كل من الفنانين: عزت العلايلي٬ نبيل الحلفاوي٬ صلاح ذو الفقار٬ ناصر سيف٬ عبد الله محمود٬ علاء مرسي٬ مادلين طبر٬ ومحمد سعد في بداياته الفنية الأولى.ويتناول الفيلم بطولة رجال البحرية المصرية٬ عندما نجحوا في تفجير المدمرة إيلات الإسرائيلية٬ وذلك خلال فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة.وهاجمت مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء إيلات٬ الإسرائيلي الحربي ونجحو في تدمير سفينتين حربيتين هما: "بيت شيفع" و"بيت يام" واللتان كانت تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء.كما يوضح الفيلم الخطوات الأولى والمبكرة للتخطيط للعملية٬ من أول اختيار أفرادها٬ مرورا للإعدادات اللوجستية والعوائق التي واجهت أبطال العملية٬ وكيف تغلبوا عليها ونجحوا في تدمير إيلات.