رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية صورة.. الربان محسن الجوهرى من بيته بدأ «الطريق إلى إيلات»

الخميس 04/مارس/2021 - 12:17 ص
محسن الجوهري
محسن الجوهري
نضال ممدوح
طباعة
نشر مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي صورة نادرة، من أرشيفه الخاص، لأحد أبطال البحرية المصرية٬ الربان محسن الجوهري. مشيرا إلى أنه من بيته ــ محسن الجوهري ــ خرجت فكرة فيلم "الطريق إلي إيلات"٬ للمخرجة إنعام محمد علي٬ وكان سعيد شيمي مديرا لتصوير الفيلم.

ويعد فيلم "الطريق إلي إيلات" ثاني تجارب سعيد شيمي في التصوير تحت الماء٬ حيث كانت أول تجربة له في هذا الصدد عام 1989 من خلال فيلم "جحيم تحت الماء" للمخرج نادر جلال وليلي علوي٬ بل وكانت هذه التجربة هي الأولى من نوعها للتصوير تحت الماء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أما فيلم "الطريق إلي إيلات" فهو من إنتاج عام 1993 من بطولة كل من الفنانين: عزت العلايلي٬ نبيل الحلفاوي٬ صلاح ذو الفقار٬ ناصر سيف٬ عبد الله محمود٬ علاء مرسي٬ مادلين طبر٬ ومحمد سعد في بداياته الفنية الأولى.

ويتناول الفيلم بطولة رجال البحرية المصرية٬ عندما نجحوا في تفجير المدمرة إيلات الإسرائيلية٬ وذلك خلال فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة.

وهاجمت مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء إيلات٬ الإسرائيلي الحربي ونجحو في تدمير سفينتين حربيتين هما: "بيت شيفع" و"بيت يام" واللتان كانت تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء.

كما يوضح الفيلم الخطوات الأولى والمبكرة للتخطيط للعملية٬ من أول اختيار أفرادها٬ مرورا للإعدادات اللوجستية والعوائق التي واجهت أبطال العملية٬ وكيف تغلبوا عليها ونجحوا في تدمير إيلات.

موضوعات متعلقة

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بوردو بهدف نظيف فى الدورى الفرنسى

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ريمونتادا البرسا.. برشلونة يفوز على إشبيلية 3-0 ويبلغ نهائى كأس إسبانيا

اندلاع أعمال عنف بعد عودة طالبات نيجيريات لعائلاتهن من الخطف

أيام زمان

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

«أشباح الآلة» لقاء جديد بوكالة بهنا فيلم بالإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمسرح الضمة