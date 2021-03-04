حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يلزم المدارس بتقديم خدمة التعليم حضوريا

أصدر حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوج دوسي، أمرًا تنفيذيًا بإلزام المدارس بتقديم خدمة التعليم حضوريًا بحلول 15 مارس الجاري.وقال دوسي في بيان له، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مساء الأربعاء، إن أكثر من نصف مدارس ولاية أريزونا مفتوحة وتقدم خيارات للتعلم حضوريًا.وشدد الحاكم على أنه "يتعين على المزيد من المدارس أن تحذو حذوهم وتمهد الطريق لخيارات تعليمية متكافئة لكل طالب في ولاية أريزونا".