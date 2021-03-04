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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يلزم المدارس بتقديم خدمة التعليم حضوريا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:12 ص
دوج دوسي
دوج دوسي
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أصدر حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوج دوسي، أمرًا تنفيذيًا بإلزام المدارس بتقديم خدمة التعليم حضوريًا بحلول 15 مارس الجاري.

وقال دوسي في بيان له، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مساء الأربعاء، إن أكثر من نصف مدارس ولاية أريزونا مفتوحة وتقدم خيارات للتعلم حضوريًا.

وشدد الحاكم على أنه "يتعين على المزيد من المدارس أن تحذو حذوهم وتمهد الطريق لخيارات تعليمية متكافئة لكل طالب في ولاية أريزونا".

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