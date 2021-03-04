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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب أفريقيا تحث كل الدول لتوحيد جهود مكافحة وباء كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:10 ص
سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
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حث رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" كافة دول العالم على العمل معا وحشد مواردها من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاءت تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، التي بثها التلفزيون الرسمي اليوم، خلال حملة افتراضية نظمتها منظمة "جلوبال سيتزن" تحت عنوان "معا لنتعافى بشكل أفضل فى فترة ما بعد كورونا".

وقال الرئيس رامافوزا: "لكي نتغلب على وباء كورونا، يتعين علينا العمل معا من أجل إنهاء الجوع والتشجيع على التعليم واستئناف التعلم والعمل من أجل حماية كوكبنا".

وأضاف أن حملة منظمة "جلوبال سيتزن" تؤكد أن التغلب على وباء كورونا يعتبر أمرا أساسيا لإحراز تقدم في معالجة مشكلة الفقر.

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا أن: "لكي نحقق ذلك، فإنه يتعين تعميق التعاون لضمان الحصول بشكل عادل على لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا، وعدم حرمان أى شخص أو دولة من الحصول على هذه اللقاحات".

وأضاف: "وحتى نكافح الوباء، يتعين علينا حشد الموارد والقدرات المعرفية والفكرية لتحقيق ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "جلوبال سيتزن" بادرت بتنظيم حملة "معا لنتعافى بشكل أفضل" بالمشاركة مع المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية، وتسعى هذه الحملة لإعطاء قوة دفع للجهود الرامية إلى التعافي من وباء كورونا والعودة إلى تنفيذ الأهداف العالمية.

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