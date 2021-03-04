تونس تعلن تسجيل 4 حالات من السلالة البريطانية لكورونا

أعلن عضو اللجنة العلمية التونسية ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات مؤكده بالسلاسة البريطانية لفيروس كورونا،، وأنه يتم حاليا التأكد من 5 حالات أخرى يشتبه في إصابتها بهذه السلالة بالاعتماد على التقطيع الجيني.وأضاف الوزير – في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء عقب اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا – أنه يتم حاليا القيام بعمليات تقصي بحثا عن إصابات محتملة في المناطق التي تم العثور فيها على السلالة البريطانية وهي تونس، وبنزرت، وسبيطلة من ولاية القصرين.وجرى إغلاق منطقة بأكملها في معتمدية سبيطلة، بسبب تسجيل إصابات عديدة بفيروس كورونا، ولم يتم بعد التأكد إن كانت من السلاسة البريطانية أو من سلالات أخرى.وأوضح الوزير أن السلالة البريطانية لها خصوصيات خطيرة مثل سرعة الانتشار والتسبب في حالات خطرة، مرجحا أن تشكل السلالات الجديدة خطرا على صحة المواطنين وهو ما يستوجب المزيد من الحذر واليقظة، وفق تعبيره