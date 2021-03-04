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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الشيوخ يهنىء «أبو الغيط» بالتجديد له أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:08 ص
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أمينًا عامًا للجامعة، مؤكدًا ثقته في قدرات «أبو الغيط» في مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية، وتطوير أداء جامعتهم العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بقرار وزراء الخارجية العرب بالتجديد للأمين العام أحمد أبوالغيط، مشيدًا بحرص الجميع على روح التعاون لحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة كافة التحديات التي تهدد وحدة أمتنا العرببة.

وفي نهاية البرقية، أعرب المستشار «عبدالرازق» عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية في أداء مهامه لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية من استقرار وازدهار.

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