8 جرحى فى هجوم إرهابى بالسويد

أصيب 8 أشخاص بعضهم في حالة خطرة خلال هجوم إرهابي قام به أحد المشتبه بهم في بلدة فيتلاندا بجنوب السويد.واعتقل المهاجم الذي وصف بأنه في العشرينات من عمره بعد إصابته بالرصاص وصنفت الشرطة الحادث على أنه حادث إرهابي مشتبه به. ولا يعرف بعد حالة المصابين الثمانية.وفقًا للشرطة المحلية وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تم الاتصال بالشرطة أولًا قبل وقت قصير من الساعة 3 مساءً بتوقيت السويد إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 3:30 مساءً.وقالت الشرطة إن الوضع الآن "تحت السيطرة" وليس هناك ما يشير إلى تورط مشتبه بهم إضافيين في الهجوم.المشتبه به، البالغ من العمر 20 عاما، يعالج من إصابته في مستشفى محلي تحت حراسة الشرطة.وقالت مالينا جران، رئيسة الشرطة المحلية: "نحن نحقق في ما إذا كان هناك أي دافع إرهابي. نعمل بشكل وثيق في هذا الشأن".وأضافت: "نود أيضًا أن نتواصل مع أي شخص لديه معلومات عن الحادث. هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع الإفصاح عن كثير من التفاصيل في الوقت الحالي".ولم تؤكد الشرطة استخدام السلاح في الهجوم المشتبه به وإن المشتبه به من سمولاند القريبة وكان معروفًا لهم سابقًا بارتكاب "جرائم صغيرة".وفي بيان، أدان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين الهجوم وعلق قائلًا: "نعمل على إيقاف هذه الأعمال المروعة بالقوة المشتركة مع المجتمع".وأضاف: "أريد أن أطلب من الجميع التعبير عن شجب هذا الإرهاب إلى المتضررين من العنف وإلى الرجال والنساء العاملين في الرعاية الصحية والشرطة وفي البلدية الذين يعتنون بالمصابين ويعملون على ضمان الأمن".وصنفت الشرطة في الأصل الحادث على أنه محاولة قتل لكنها غيرت هذا في الساعة 6.47 مساءً إلى الإشتباه في الإرهاب.ويبلغ عدد سكان فيتلاندا، وهي بلدة تقع في مقاطعة جونكوبينج الجنوبية في السويد، حوالي 14000 نسمة.ولا تزال حواجز الشرطة قائمة في جميع أنحاء فيتلاندا وتم إغلاق محطة القطار في المدينة.وقال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج: "أصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة. هذه أحداث مروعة وأعرب عن تعاطفي مع المصابين وأقاربهم".ومضى قائلًا: "في الوقت الحالي، ليس من الواضح بالضبط ما حدث وما هو الدافع. ألقت الشرطة القبض على الجاني المشتبه به وبدأت في التعامل مع تطورات الحادث في فيتلاندا".