رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 جرحى فى هجوم إرهابى بالسويد

الخميس 04/مارس/2021 - 12:51 ص
هجوم إرهابى بالسويد
هجوم إرهابى بالسويد
أ ش أ
طباعة
أصيب 8 أشخاص بعضهم في حالة خطرة خلال هجوم إرهابي قام به أحد المشتبه بهم في بلدة فيتلاندا بجنوب السويد.

واعتقل المهاجم الذي وصف بأنه في العشرينات من عمره بعد إصابته بالرصاص وصنفت الشرطة الحادث على أنه حادث إرهابي مشتبه به. ولا يعرف بعد حالة المصابين الثمانية.

وفقًا للشرطة المحلية وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تم الاتصال بالشرطة أولًا قبل وقت قصير من الساعة 3 مساءً بتوقيت السويد إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 3:30 مساءً.

وقالت الشرطة إن الوضع الآن "تحت السيطرة" وليس هناك ما يشير إلى تورط مشتبه بهم إضافيين في الهجوم.

المشتبه به، البالغ من العمر 20 عاما، يعالج من إصابته في مستشفى محلي تحت حراسة الشرطة.

وقالت مالينا جران، رئيسة الشرطة المحلية: "نحن نحقق في ما إذا كان هناك أي دافع إرهابي. نعمل بشكل وثيق في هذا الشأن".

وأضافت: "نود أيضًا أن نتواصل مع أي شخص لديه معلومات عن الحادث. هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع الإفصاح عن كثير من التفاصيل في الوقت الحالي".

ولم تؤكد الشرطة استخدام السلاح في الهجوم المشتبه به وإن المشتبه به من سمولاند القريبة وكان معروفًا لهم سابقًا بارتكاب "جرائم صغيرة".

وفي بيان، أدان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين الهجوم وعلق قائلًا: "نعمل على إيقاف هذه الأعمال المروعة بالقوة المشتركة مع المجتمع".

وأضاف: "أريد أن أطلب من الجميع التعبير عن شجب هذا الإرهاب إلى المتضررين من العنف وإلى الرجال والنساء العاملين في الرعاية الصحية والشرطة وفي البلدية الذين يعتنون بالمصابين ويعملون على ضمان الأمن".

وصنفت الشرطة في الأصل الحادث على أنه محاولة قتل لكنها غيرت هذا في الساعة 6.47 مساءً إلى الإشتباه في الإرهاب.

ويبلغ عدد سكان فيتلاندا، وهي بلدة تقع في مقاطعة جونكوبينج الجنوبية في السويد، حوالي 14000 نسمة.

ولا تزال حواجز الشرطة قائمة في جميع أنحاء فيتلاندا وتم إغلاق محطة القطار في المدينة.

وقال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج: "أصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة. هذه أحداث مروعة وأعرب عن تعاطفي مع المصابين وأقاربهم".

ومضى قائلًا: "في الوقت الحالي، ليس من الواضح بالضبط ما حدث وما هو الدافع. ألقت الشرطة القبض على الجاني المشتبه به وبدأت في التعامل مع تطورات الحادث في فيتلاندا".

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اعتماد خورشيد

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ميلان يتعادل مع أودينيزى 1-1 بالدورى الإيطالى

«شجعها بإيدك».. حملة لطلاب «إعلام القاهرة» للترويج لكأس العالم لليد

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

أيام زمان

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

الليلة.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمسرح الضمة

مناقشة ديوان «الوداع فى مثلث صغير» بصالون زين العابدين الثقافى

«كيف أتعامل مع الجيل الجديد» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم