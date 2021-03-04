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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الوسط الثقافى والصحفى السودانى ينعى الكاتب مصطفى أمين إسماعيل

الخميس 04/مارس/2021 - 12:05 ص
حمزة بلول
حمزة بلول
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نعى وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول، وقيادات الوزارة والعاملون فيها، والأجهزة الإعلامية، الكاتب الصحفي مصطفى أمين إسماعيل، أحد أعمدة الصحافة السودانية، والمدير العام الأسبق لوكالة السودان للأنباء "سونا"، الذي وافته المنية الأربعاء.

ويعتبر الفقيد من رواد الصحافة السودانية، حيث بدأ العمل بجريدة "الأيام" في خمسينات القرن الماضي، ثم انتقل إلى وكالة السودان للأنباء، في العام 1970، كواحد من مؤسسيها، ونائبا لمديرها العام، ثم تقلد منصب المدير العام خلال الفترة من 1972 إلى 1985، استطاع خلالها أن ينهض بها من مؤسسة صغيرة ومحدودة إلى أكبر مؤسسة صحفية سودانية، لتصبح "سونا" تحت قيادته واحدة من أهم وكالات الأنباء الاقليمية لعدة عقود.

وتتلمذ على يديه عشرات الصحفيين، الذين اسسوا فيما بعد العديد من الصحف السودانية.

ونعى المدير العام لوكالة السودان للأنباء محمد عبد الحميد، والصحفيون والعاملون بالوكالة، الراحل مصطفى أمين إسماعيل.

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