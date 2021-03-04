الخارجية الأمريكية: لن نتردد فى استخدام القوة لحماية مواطنينا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة عادت إلى الساحة الدولية، كاشفًا عن ملامح وأولويات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن.وقال «بلينكن»، في خطاب متلفز، أوردته قناة «الحرة» الأمريكية الفضائية، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة متمسكة بالدبلوماسية، ولن تردد أبدًا في استخدام القوة لحماية الأمريكيين.وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن الدول الديكتاتورية تروج للأكاذيب لخدمة مصالحها ولمواجهة الديمقراطية، مشددًا على أن بلاده ستحافظ على تفوقها العلمي والتكنولوجي، كما أنها ستقوي دفاعاتها في مجال «الردع التكنولوجي».وأكد «بلينكن» على أن العالم يحتاج إلى حلول ديمقراطية، لمواجهة الأزمات المسببة للهجرة، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة أزمة المناخ التي تحتاج تعاونًا دوليًا.وفي ما يخص الصين، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنها الدولة الوحيدة ذات القدرات التي يمكن أن تشكل تحديًا للولايات المتحدة.واختتم «بلينكن» خطابه، مؤكدًا على أن السياسة الخارجية الأمريكية ستعكس قيم الولايات المتحدة.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في بيان سابق لخطاب «بلينكن»، أعلنت فيه على تمسكها بالدبلوماسية رغم امتلاكها أكثر جيوش العالم تطورًا.وقال بيان الخارجية: «إن واشنطن متمسكة بالدبلوماسية لحل تحديات اليوم، مع التأكيد على امتلاك أقوى قوة عسكرية في العالم».وأضاف البيان: «أن التعاون الدولي في هذه المرحلة مهم أكثر من أي وقت مضى».وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ستنشط علاقاتها مع حلفائها وشركائها، خاصة وأن مواجهة أزمة المناخ تحتاج تعاونًا دوليًا.وفي ما يخص ملف وباء كورونا، قال البيان: «إن الولايات المتحدة تعمل على احتواء فيروس كورونا، وتعزيز الأمن الصحي العالمي».كما تناول البيان بعض الشؤون الداخلية الأمريكية، مثل الاقتصاد، ونظام الهجرة في الولايات المتحدة.وأضاف البيان: «نعمل على بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارًا، وسنعمل على إنشاء نظام هجرة إنساني وفعال».