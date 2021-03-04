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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى كورونا فى تونس ترتفع لـ8074 حالة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:09 ص
كورونا فى تونس
كورونا فى تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و74 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 777 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 235 ألفًا و008 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 753حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و379 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 267 حالة، إلى جانب 98 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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