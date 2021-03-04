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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء الخارجية العرب يؤكدون الحرص على تعزيز العلاقات مع التجمعات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات

الخميس 04/مارس/2021 - 12:04 ص
وزراء الخارجية العرب
وزراء الخارجية العرب
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أكد وزراء الخارجية العرب حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات مع التجمعات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته العادية الـ155 مساء "الأربعاء" بعنوان: "العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية".

وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة دعم مسيرة التعاون العربي – الإفريقي، والعربي – الأوروبي، والعلاقات العربية – الروسية ومع دول آسيا الوسطي وأذربيجان، والهند، واليابان، والباسيفيك وأمريكا الجنوبية والصين.

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب حرص الدول العريبة على تعزيز التعاون مع جمهورية الصين في مختلف المجالات في ظل مبادرة "الحزام والطريق" والتأكيد مجددا على دعم الدول العربية لمبدأ "الصين الواحدة".

ورحب المجلس باستضافة المملكة العربیة السعودیة للقمة العربیة- الصینیة الأولى، المزمع عقدها خلال عام 2022، في موعد یتم الاتفاق علیه بین الجانبین العربی والصیني، من أجل الدفع بالشراكة الاستراتیجیة العربیة الصینیة إلى آفاق أرحب، وبما یخدم المصلحة المشتركة للجانبین، وتكلیف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسیق مع الجهات المعنیة في كل من المملكة العربیة السعودیة وجمهوریة الصین الشعبیة للإعداد لهذه القمة الهامة وإنجاح أعمالها.

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