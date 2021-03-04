رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-3-2021 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.18 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.05 جنيه، وذلك وفقًا للتحديثات البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 


وشهد سعر صرف الريال السعودي اليوم، استقرارًا نسبيًا أمام نظيره المصري بالمقارنة بسعر أسواق الخليج وأسواق صرف العملات العربية المختلفة، حيث سجل الريال السعودي استقرارًا اليوم في بنك القاهرة وبنك عوده، مقابل تراجعه أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي.

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي انخفاضه أمام الجنيه المصري في بعض البنوك، ليسجل للشراء في البنك التجاري الدولي عند مستوى 4.18 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.16 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي تراجع الريال ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.05 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.02 جنيه، أما في البنك الكويتي الأهلي فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه.


استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه


وحقق سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم خلال فترة التداولات الصباحية، ليسجل في بنك القاهرة للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، كما استقر الريال السعودي اليوم في بنك عوده ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، كما استقر الريال اليوم في بنك المشرق ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.02 جنيه.

يهمك أيضاً 


كما شهد سعر صرف العملة السعودية اليوم، ارتفاعًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 4.20 حنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع الريال ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.14 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أمريكا منحت 80.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى