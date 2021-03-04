سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 4-3-2021

وحقق سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم استقرارًا نسبيًا أمام نظيره المصري، ليسجل في بنك المشرق للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، كما بلغ سعر الدرهم في المصرف العربي الدولي للشراء عند مستوى 4.28 جنيه وللبيع 4.20 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.20 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.20 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، كما ارتفع سعر صرف العملة الإماراتية في بنك التعمير والإسكان لتسجل للشراء عند مستوى 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه. كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، كما ارتفع سعر صرف العملة الإماراتية في بنك التعمير والإسكان لتسجل للشراء عند مستوى 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.



الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

كما شهدت مستويات سعر العملة الإمارتية خلال حركة التداولات الصباحية،، اليوم الخميس، تراجعها أمام الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني الأهلي ليسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي البنك العربي فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، كما انخفض الدرهم اليوم ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.16 جنيه. كما شهدت مستويات سعر العملة الإمارتية خلال حركة التداولات الصباحية،، اليوم الخميس، تراجعها أمام الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني الأهلي ليسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي البنك العربي فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، كما انخفض الدرهم اليوم ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.16 جنيه.



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وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري عند مستوى 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.21 جنيه.