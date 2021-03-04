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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 06:59 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدرهم الإمارتي أمام الجنيه المصري خلال حركة تداولات سوق العملات الخليجية، لليوم الخميس الموافق 4-3-2021، إذ بلغ متوسط العملة الإماراتية محليًا للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.25، وذلك وفقًا لأحدث التداولات.

وطرأ على سعر العملة الإماراتية، اليوم، بعض التغييرات النسبية في مختلف البنوك بالتزامن مع ختام الأسبوع الجاري، حيث حقق سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا في المصرف العربي الدولي وبنك الاستثمار العربي، مقابل تراجع سعره في البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي.

ويقدم موقع "الدستور"، من خلال نشرته لأسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفى، سعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقًا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية.

وحقق سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم استقرارًا نسبيًا أمام نظيره المصري، ليسجل في بنك المشرق للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، كما بلغ سعر الدرهم في المصرف العربي الدولي للشراء عند مستوى 4.28 جنيه وللبيع 4.20 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.20 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.20 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم


كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، كما ارتفع سعر صرف العملة الإماراتية في بنك التعمير والإسكان لتسجل للشراء عند مستوى 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.

الدرهم الإماراتي أمام الجنيه


كما شهدت مستويات سعر العملة الإمارتية خلال حركة التداولات الصباحية،، اليوم الخميس، تراجعها أمام الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني الأهلي ليسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي البنك العربي فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، كما انخفض الدرهم اليوم ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.16 جنيه.

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وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري عند مستوى 4.27 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.21 جنيه.

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