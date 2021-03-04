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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فى خدمتك| منحة بنك ناصر للمعاقين.. الأوراق وطريقة التقديم

الخميس 04/مارس/2021 - 06:06 ص
بنك ناصر
بنك ناصر
رشا نصر
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فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص "الدستور" على تقديمها للقراء فى كافة المجالات، نقدم تفاصيل منحة المعاقين المقدمة من بنك ناصر، والتى تبدأ من 500 جنيه فيما فوق، ويتم تقديم الأوراق التالية بمقر بنك ناصر التابع له المتقدم.

الأوراق المطلوبة
- شهادة تقرير طبى من مستشفى حكومة مختومة بختم النسر تكون أصل.

- بطاقة شخصية.

- صورة من الكارنيه الأبيض.

- ورقه تثبت الإعاقة.

- إن كان أحد الوالدين متوفى صورة من شهادة الوفاة.

- شهادة التأهيل.

طريقه التقديم

يتوجه بهم المعاق للبنك للاطلاع عليهم ويملأ استمارة بحث اجتماعى يتم ملؤها من جهتين جهة البنك بإمضاء وختم جهة الشئون الزراعية التابعة لمحل الإقامة، ويتم صرف المنحة مرة واحدة كل سنة والتي يتم تحديدها من البنك على حسب حالة كل معاق.

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