تامر مرسي يطرح بوستر مسلسل على ربيع «أحسن أب»

طرح المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل «أحسن أب» الذي يقوم ببطولته الفنان على ربيع، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع فيس بوك.وعلق عليه قائلا: «المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان، أحسن أب، دراما كوميدية من 15 حلقة من غير مط ولا تطويل».مسلسل «أحسن أب» هو بطولة على ربيع، وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وهو من نوعية الأعمال الدرامية الـ15 حلقة، التي تشارك فى السباق الرمضاني المقبل.