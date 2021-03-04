الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدرس تنفيذ جواز سفر خاص بكورونا

قال كريم المنباوى، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة التجارة الامريكية، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يدرس حاليًا، تصميم وثيقة جواز السفر الكترونية للمسافرين تضم كافة بيانات المسافرين وإثبات تلقية لقاح فيروس كورنا للتعامل بها فى المطارات المختلفة، كما إن الاتحاد يدرس حاليًا تنفيذ عدة قرارات للتعامل مع الوضع الحالي، ونننتظر صدورها للتعامل معه وفق المستجدات الجديدة التي يصدرها.وأضاف «المنباوى»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الموسم الصيفي الحالي يشهدد زيادة من الأسواق الكلاسكية التي تأتي إلى مصر، كأوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك وبولندا، بالإضافة إلى الدول العربية، وستزداد التدفقات السياحية إلى المقاصد السياحية المختلفة خلال شهر أكتوبر.