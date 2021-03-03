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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الليبية تؤجل مشاورات توحيد مؤسسات الدولة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:30 م
الحكومة الليبية الله
الحكومة الليبية الله الثني
محمد عمر
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أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، الأربعاء، تأجيل أي قرارات أو خطوات بشان توحيد مؤسسات الدولة بسبب الظروف السياسية الحالية.
جاء ذلك في خطاب رسمي نشرته الحكومة اليوم، وموجه إلى نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفون بتسيير أعمال الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومدراء الإدارات بديوان مجلس الوزراء.
وأوضحت الحكومة في بيانها أنها قررت تأجيل أي شيء متعلق بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج أعلن في زقت سابق اليوم عن البدء في توحيد أكثر من 20 مؤسسة بين حكومتي الشرق والغرب.
الحكومة الليبية تؤجل مشاورات توحيد مؤسسات الدولة
الحكومة الليبية تؤجل مشاورات توحيد مؤسسات الدولة

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