«قوى عاملة بني سويف» تعلن عن فرص عمل بمصنع كيماويات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص للعمل بأحد مصانع الكيماويات والتعدين، وذلك للبنين فقط.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، عمال إنتاج وتعبئة،على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون يجيد القراءة والكتابة.وتتميز الوظائف المتاحة بالمصنع، بتوافر مواصلات، حوافز، تأمينات اجتماعية، وتأمين صحي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01111998326، أو التوجه لمقر المصنع في بني سويف الجديدة، المنطقة الصناعية، العلالمة، بعد ورش المقاولون العرب.