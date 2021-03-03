«صقر» يلتقى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالسويس

التقي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس، بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتيرالعام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.وخلال اللقاء تم استعراض موضوعات متعلقة بتقنين الأوضاع للأراضي وقانون التصالح في مخالفات البناء، وفتح بعض الشوارع المغلقة وتطوير بعض الأسواق ومشروعات الصرف الصحي، ومنظومة النظافة والمرافق، والبنية التحتية.وأكد المحافظ عل التعاون بين النواب والقيادات التنفيذية، والتفاعل على حل مشاكل المواطنين.حضر اللقاء كلا من النائب سيد عبده، والنائب حافظ شوشة، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب جمال عبيد، والنائب السيد الكرماوي، والنائبة عفاف زهران، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة سوزان الجندي مديرإدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.