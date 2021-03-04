معلومات استخباراتية حول الهجوم على مبنى الكونجرس

كشفت الشرطة الأمريكية عن إجراءات أمنية إضافية بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن "مؤامرة محتملة لمهاجمة مبنى الكونجرس ـ الكابيتول من قبل مليشيا محددة اليوم الخميس".ونقلت قناة "الحرة " الأمريكية الفضائية مساء الأربعاء، عن الشرطة في بيان قولها:"لقد أجرينا بالفعل تعزيزات أمنية كبيرة بما يشمل زيادة أفرد الأمن لضمان حماية الكونجرس والجمهور، وضباط شرطتنا ".وأوضحت شرطة الكونجرس أنها تعمل مع شركائها، ولائيا وفدراليا، لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول مضيفة "نتعامل مع المعلومات الاستخباراتية على محمل الجد"، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها شرطة الكابيتول عن تهديدات.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، أكدت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان قبل أيام، وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض المتطرفين الذين شاركوا في أعمال العنف في السادس من يناير ناقشوا خططا لمهاجمة المبنى مرة أخرى.وفي منتصف فبراير طلبت شرطة الكابيتول بقاء ما يقرب من خمسة آلاف جندي من الحرس الوطني في واشنطن حتى 12 مارس الجاري.وفي السادس من يناير الماضي اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكونجرس، لمنعه من تثبيت فوز منافسه وقتها، جو بايدن، في الانتخابات. وقد أسفرت العملية عن مقتل خمسة أشخاص.