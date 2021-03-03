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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين بصدد إرسال فريق طبى لاستخراج رفات 4 من مواطنيها قتلوا فى ليبيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:12 م
فريق طبى
فريق طبى
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أعلن مكتب التحقيقات الفلبيني رغبته في إرسال فريق للطب الشرعي إلى ليبيا لتقصي قضية مقتل أربعة فلبينيين على يد تنظيم داعش في ليبيا قبل ست سنوات.

وأعلنت السفارة في ليبيا، بحسب بوابة الوسط أنه تم تحديد موقع رفات أربعة أشخاص من الفلبيين قتلوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي قرب الهلال النفطي الليبي.

ووفق التلفزيون الفلبيني «يو إ:ن تي في» اليوم الأربعاء فإن الناطق باسم المكتب، فرديناند لافين، قال إنه على استعداد لإرسال فريق جنائي إلى ليبيا بناء على طلب وزارة الخارجية وموافقة وزارة العدل.

ونقلت السفارة عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو إل لوكسين جونيور، قوله إنهم تمكنوا الإثنين من تأكيد موقع رفات الفلبينيين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر، التي تبعد عن مدينة درنة نحو 10 كيلومترات، دون توضيح كيفية معرفة ذلك.

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