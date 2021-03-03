وزير خارجية فلسطين ونظيره الموريتاني يبحثان التطورات السياسية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، تعزيز التعاون والمواقف بين البلدين.وأشاد المالكي، خلال اللقاء على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد حضوريا بمقر الأمانة العامة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمواقف موريتانيا الداعمة للحقوق الفلسطينية في كافة المنظمات والمحافل الدولية.كما أطلع المالكي، نظيره الموريتاني على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية.