«شجعها بإيدك».. حملة لطلاب «إعلام القاهرة» للترويج لكأس العالم لليد
الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:09 م
نظم 20 طالبا وطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة ترويجية لبطولة كأس العام لكرة اليد بعنوان "شجعها بإيدك"، قاموا خلالها بتغطية كاملة للبطولة من تجهيزات وإجراءات احترازية ومباريات وعمل تقارير مع الجمهور بعد انتهاء البطولة للتعرف على آرائهم في البطولة وأداء اللاعبين.
ولم تنته الحملة بمجرد انتهاء البطولة بل استمرت لتعريف الناس بكرة اليد والاهتمام بممارسة اللعبة وذلك من خلال التواجد في نوادي كرة اليد والتشجيع على ممارسة اللعبة إضافة إلى تصميم مطبوعات لكرة اليد وتوزيعها في النوادي وفي الشوارع أيضا إضافة إلى عمل تقارير مع الجمهور والتعرف على مدى حبهم لها وآرائهم فيها والتطلعات التي يرغبون أن يجدوها في اللعبة وأرائهم في أداء اللاعبين في البطولة إضافة لعمل لقاءات مع مدربين كرة يد بهدف تعريف الجمهور بها وازدهار اللعبة مثلها مثل كرة القدم وغيرها من الألعاب وعمل لقاء تليفزيوني من أجل التعريف بالحملة وتشجيعهم أيضا على ممارسة رياضة كرة اليد.
ولم تنته الحملة بمجرد انتهاء البطولة بل استمرت لتعريف الناس بكرة اليد والاهتمام بممارسة اللعبة وذلك من خلال التواجد في نوادي كرة اليد والتشجيع على ممارسة اللعبة إضافة إلى تصميم مطبوعات لكرة اليد وتوزيعها في النوادي وفي الشوارع أيضا إضافة إلى عمل تقارير مع الجمهور والتعرف على مدى حبهم لها وآرائهم فيها والتطلعات التي يرغبون أن يجدوها في اللعبة وأرائهم في أداء اللاعبين في البطولة إضافة لعمل لقاءات مع مدربين كرة يد بهدف تعريف الجمهور بها وازدهار اللعبة مثلها مثل كرة القدم وغيرها من الألعاب وعمل لقاء تليفزيوني من أجل التعريف بالحملة وتشجيعهم أيضا على ممارسة رياضة كرة اليد.