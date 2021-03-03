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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«شجعها بإيدك».. حملة لطلاب «إعلام القاهرة» للترويج لكأس العالم لليد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:09 م
جامعة القاهرة،
جامعة القاهرة،
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نظم 20 طالبا وطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة ترويجية لبطولة كأس العام لكرة اليد بعنوان "شجعها بإيدك"، قاموا خلالها بتغطية كاملة للبطولة من تجهيزات وإجراءات احترازية ومباريات وعمل تقارير مع الجمهور بعد انتهاء البطولة للتعرف على آرائهم في البطولة وأداء اللاعبين.

ولم تنته الحملة بمجرد انتهاء البطولة بل استمرت لتعريف الناس بكرة اليد والاهتمام بممارسة اللعبة وذلك من خلال التواجد في نوادي كرة اليد والتشجيع على ممارسة اللعبة إضافة إلى تصميم مطبوعات لكرة اليد وتوزيعها في النوادي وفي الشوارع أيضا إضافة إلى عمل تقارير مع الجمهور والتعرف على مدى حبهم لها وآرائهم فيها والتطلعات التي يرغبون أن يجدوها في اللعبة وأرائهم في أداء اللاعبين في البطولة إضافة لعمل لقاءات مع مدربين كرة يد بهدف تعريف الجمهور بها وازدهار اللعبة مثلها مثل كرة القدم وغيرها من الألعاب وعمل لقاء تليفزيوني من أجل التعريف بالحملة وتشجيعهم أيضا على ممارسة رياضة كرة اليد.

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