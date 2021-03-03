الجيش العراقي يتوعد مطلقي الصواريخ على القواعد والبعثات الدبلوماسية

توعد الجيش العراقي اليوم الأربعاء، مطلقي الصواريخ على القواعد والبعثات الدبلوماسية معتبرا ذلك عملًا إرهابيًا.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قاعدة عين الاسد عراقية تحتوي معدات وقوات عراقية إضافة إلى جزء من قوات التحالف الدولي"، مبينا أن "ذلك لا يعني أنه مبرر يعطى لاستهداف القاعدة".وأضاف، أن "استهداف القواعد العراقية تصرف إرهابي"، لافتا إلى أن "العمليات المشتركة لن تسمح لمن يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة بالعبث بأمن الدولة والسلم المجتمعي".ونبه الى أن "العمليات المشتركة ستقوم بمطاردة مطلقي الصواريخ والقيام بجهد فني كبير وتقديمهم للعدالة".