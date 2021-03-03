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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على إرهابيين متورطين في الهجوم على قواعد بأربيل العراقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:03 م
القبض على إرهابيين
القبض على إرهابيين
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قالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إنها استطاعت تحديد منفذي الهجوم على مدينة أربيل ومطارها الذي راح ضحيته عدة أشخاص وأنها ألأقت القبض على إرهابيين متورطين في ذلك.

وأكدت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من فبراير 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، نفذه أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم.

وأضافت المديرية أنه على رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

وتابعت أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذًا آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران، تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما"، مبينة أنه "تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".

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