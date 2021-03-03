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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية التحول الرقمي في محاربة الفساد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:59 م
حمدوك
حمدوك
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أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، أهمية مشروع التحول الرقمي الذي يعمل على محاربة الفساد وضبط أداء الدولة، منوها في هذا الصدد بدور وزارة للاتصالات والتحول الرقمي في نهضة الاقتصاد الوطني وإعادة إصلاح هياكل مؤسسات الدولة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء التقى اليوم مع وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، لعرض استراتيجية وأولويات الوزارة.

وأشار المهندس هاشم حسب الرسول، إلى دور وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في تحفيز المستثمرين في قطاع الاتصالات، ووضع الضمانات اللازمة لزيادة استثماراتهم التي تم الإحجام عنها في الفترة الماضية نتيجة للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وقال إن اللقاء تناول ملف برنامج التحول الرقمي والذي يستهدف مؤسسات الدولة، وذلك لتأمين مكافحة الفساد ووضع معايير أعلى للشفافية وضبط وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أنه تم وضع خطة تفصيلية لتطوير قطاع البريد وإعادة ريادته، لافتا إلى أن التحولات الهائلة التي يشهدها العالم والقارة الافريقية في مجال التقنيات الرقمية، توفر فرصا غير محدودة للسودان للاستفادة من التوجهات العالمية.

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