إصلاح 3 كسور بمواسير المياه بحي شمال المنيا

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في السيطرة على ثلاثة أعطال مفاجئة في مواسير المياه بعد كسرها بحي شمال المدينة وتم إصلاحها وإعادة ضخ المياه من جديد.قال محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، إنه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تم التعامل مع ثلاثة كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وأنه قد أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني الحي والمناطق المجاورة.وأضاف رئيس الحي، أنه تم السيطرة على عدد ٣ كسر مياه بشارع عدنان المالكي بجوار صلاح الدين وشارع طه حسين بجوار راية ماركت وكسر ماسورة مياه وكسر فى غرفه مجارى بشارع النجارين بالاخصاص بالتعاون مع شركه المياه والصرف الصحى، مشيرا إلى انتظام أعمال النظافة ورفع التجمعات على مدار اليوم.