سفيرة هولندا لدى قبرص تؤكد موقف بلادها لحل القضية القبرصية

أعربت سفيرة هولندا الجديدة لدى قبرص إلكي ميركس شابفيلد عن موقف بلادها المبدئي فيما يتعلق بالجهود المبذولة لحل المشكلة القبرصية.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب أذاموس أذامو استقبل السفيرة الهولندية الجديدة، حيث شكرها على موقف بلادها المبدئي فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوصل إلى حل للمشكلة القبرصية استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي.وفي إشارة إلى المؤتمر غير الرسمي القادم بشأن قبرص الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر أبريل، قال أذامو إن المواقف التي عبر عنها الجانب التركي في أن الحل هو "الدولتين" في قبرص، تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتقع خارج إطار العمل المتفق عليه لإيجاد حل، لذلك لا يمكن قبولها.كما قال أذامو إن هذه المواقف غير المقبولة تقوض الجهود المبذولة لبدء مفاوضات جوهرية، مدينا الانتهاكات التركية المستمرة للقانون الدولي واستفزازات أنقرة لقبرص ودول أخرى، وتبادلا وجهات النظر حول جائحة كورونا وبرنامج التطعيم في البلدين.