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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السويدية: إصابة 8 أشخاص في حادث طعن بمدينة فيتلاندا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:52 م
حادث طعن بمدينة فيتلاندا
حادث طعن بمدينة فيتلاندا
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أصيب ثمانية أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث طعن بسلاح أبيض في هجوم يحتمل أن يكون إرهابيًا مدينة فيتلاندا السيويدية.

وذكرت الشرطة السويدية أنها تحقق في هجوم بسكين وقع في مدينة فيتلاندا في وقت سابق اليوم، باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.

ووصف وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج الهجوم، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية بـ "المروع"، قائلا:"أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة. هذه أحداث مروعة وأفكاري تذهب إلى الضحايا وأقاربهم".

وأعلنت الشرطة السويدية أن شاب عشريني هاجم ثمانية أشخاص "بجسم حاد" مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وذكرت أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

وتعاملت الشرطة في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل" لكنها غيرته لاحقا مشيرة إلى احتمال أن يكون الهجوم إرهابيا.

وفي السنوات الماضية تعرضت السويد لهجومين إرهابيين أحدهما عملية انتحارية في عام 2010 نفذها رجل بوسط ستوكهولم، قتل ولكن أصيب المارة بجروح طفيفة.

وفي أبريل 2017، قام طالب لجوء أوزبكي بدهس المارة في ستوكهولم بشاحنة مسروقة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وفي 2 يونيو 2018، حكم عليه بالسجن المؤبد.

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