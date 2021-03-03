«دعاة عصر السادات» يكشف: الغزالى راعى الأخوان

يعد الشيخ الراحل محمد الغزالي أحد أهم الدعاة الذين رسخوا فكرة الصحوة الإسلامية في سنوات السبعينيات، وذلك على حد قول الكاتب الصحفي والباحث وائل لطفي، والذي يشير إلى أن ذيوع وشهرة الشيخ الغزالي لم تأت عبر التليفزيون مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، أو مثل الشيخ كشك.ويضيف وائل لطفي، عبر كتابه «دعاة عصر السادات»، أن كتاب «عبد المنعم أبو الفتوح شاهد على الحركة الإسلامية»، حيث يتحدث مؤس الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة عن الدور الذي لعبه الشيخ الغزالي في تكوين كوادر الجماعة الإسلامية، وتثقيفهم عبر المعكسرات الصيفية التي كانت تنظمها الاتحادات الطلابية التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تحدثت بعض الكتابات عن دور لعبة الشيخ الغزالي مع زميله سيد سابق في تأسيس الجماعة الدينية في الجامعة عقب هزيمة 1976.ويلفت وائل لطفي إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح في شهادته يتحدث عن الدور الذي لعبه الغزالي في التأسيس الفكري لقادة الجماعة الإسلامية، قائلًا: «كان أقرب الشيوخ إلينا، كان يوجهنا وينصحنا بقراءة كتب معينة»، يتحدث «أبو الفتوح» أيضًا عن استعادة الغزالي لعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وصلاة قيادات الجماعة وكوادرها خلفه في المساجد التي يؤم الصلاة فيها.يؤكد وائل لطفي على أن الغزالي كان يستمد قوته من كونه أحد قادة المؤسسة الدينية،وهذا بالتحديد هو وجه الشبه الذي يجمع بين دعاة عصر السادات بدءًا من الشعراوي وصولًا إلى الشيخ عبد الحليم محمود، حيث كان مديرًا للدعوة والمساجد في وزارة الأوقاف المصرية في وقت، ووكيلًا للوزارة في وقت آخر.يشير وائل لطفي إلى أن الحديث عن الشيخ الغزالي لا يمكن حصره في نموذج داعية، فهو كاتب أكثر منه خطيب، وهذا ما استدعي أن يلقبه أستاذه حسن البنا بـ «أديب الدعوة».ولفت وائل لطفي إلى أن عام 1937 شهد تعرف الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكذا الشيخ محمد الغزالي بـ «حسن البنا»، وأعتبر نفسه تلميذًا له، ويعتبر أن عليه شرح أفكاره، وقد ألف كتابًا بعنوان «دستور الوحدة الثقافية للمسلمين» شرح فيه بعض أفكار حسن البنا.