رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دعاة عصر السادات» يكشف: الغزالى راعى الأخوان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:51 م
الشيخ محمد الغزالي
الشيخ محمد الغزالي
خالد حماد
طباعة
يعد الشيخ الراحل محمد الغزالي أحد أهم الدعاة الذين رسخوا فكرة الصحوة الإسلامية في سنوات السبعينيات، وذلك على حد قول الكاتب الصحفي والباحث وائل لطفي، والذي يشير إلى أن ذيوع وشهرة الشيخ الغزالي لم تأت عبر التليفزيون مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، أو مثل الشيخ كشك.

ويضيف وائل لطفي، عبر كتابه «دعاة عصر السادات»، أن كتاب «عبد المنعم أبو الفتوح شاهد على الحركة الإسلامية»، حيث يتحدث مؤس الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة عن الدور الذي لعبه الشيخ الغزالي في تكوين كوادر الجماعة الإسلامية، وتثقيفهم عبر المعكسرات الصيفية التي كانت تنظمها الاتحادات الطلابية التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تحدثت بعض الكتابات عن دور لعبة الشيخ الغزالي مع زميله سيد سابق في تأسيس الجماعة الدينية في الجامعة عقب هزيمة 1976.

ويلفت وائل لطفي إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح في شهادته يتحدث عن الدور الذي لعبه الغزالي في التأسيس الفكري لقادة الجماعة الإسلامية، قائلًا: «كان أقرب الشيوخ إلينا، كان يوجهنا وينصحنا بقراءة كتب معينة»، يتحدث «أبو الفتوح» أيضًا عن استعادة الغزالي لعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وصلاة قيادات الجماعة وكوادرها خلفه في المساجد التي يؤم الصلاة فيها.

يؤكد وائل لطفي على أن الغزالي كان يستمد قوته من كونه أحد قادة المؤسسة الدينية،وهذا بالتحديد هو وجه الشبه الذي يجمع بين دعاة عصر السادات بدءًا من الشعراوي وصولًا إلى الشيخ عبد الحليم محمود، حيث كان مديرًا للدعوة والمساجد في وزارة الأوقاف المصرية في وقت، ووكيلًا للوزارة في وقت آخر.

يشير وائل لطفي إلى أن الحديث عن الشيخ الغزالي لا يمكن حصره في نموذج داعية، فهو كاتب أكثر منه خطيب، وهذا ما استدعي أن يلقبه أستاذه حسن البنا بـ «أديب الدعوة».

ولفت وائل لطفي إلى أن عام 1937 شهد تعرف الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكذا الشيخ محمد الغزالي بـ «حسن البنا»، وأعتبر نفسه تلميذًا له، ويعتبر أن عليه شرح أفكاره، وقد ألف كتابًا بعنوان «دستور الوحدة الثقافية للمسلمين» شرح فيه بعض أفكار حسن البنا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ميلان يتعادل مع أودينيزى 1-1 بالدورى الإيطالى

«شجعها بإيدك».. حملة لطلاب «إعلام القاهرة» للترويج لكأس العالم لليد

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

أيام زمان

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

الليلة.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمسرح الضمة

مناقشة ديوان «الوداع فى مثلث صغير» بصالون زين العابدين الثقافى