تطوير طرق فارسكور بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، لرفع كفاءة بعض الطرق بعدد من قرى مركز فارسكور باستخدم بلاط الإنترلوك وكشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات التطوير الجارية لبعض المناطق.وجاء من بين هذه المناطق "مخرج الكوبري بفارسكور وطريق مسجد المقابر بالعبيدية، شارع المساكن بكفر أبو عضمة، شارعي مسجد الهوارى وأرض الوقف بقرية ميت الشيوخ، شارع الخضر بقرية شرباص، وقريتى الضهرة والرحامنة".ووجهت "محافظ دمياط" باستكمال هذه الأعمال لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بالقرى وتنفيذها على المستوى المطلوب، مؤكدة أن المحافظة تسعى إلى إعادة استخدام بلاط الانترلوك وكشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات التطوير لتمهيد وتسوية بعض الشوارع لحين إدراجها بخطط الرصف.