«المالكي» يشيد بمواقف السودان الداعمة للقضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية.وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد حضوريا بمقر الأمانة العامة، اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ضرورة التأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام للمضي قدما في تحقيق السلام الشامل والعادل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى ضرورة التنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة.وأعرب المالكي عن تهانيه للوزيرة بمناسبة توليها المنصب، مشيدا بمواقف الشقيق السودان التاريخي على دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية في كافة المنظمات والمحافل الدولية.من جانبها أكدت المهدي استمرار السودان دعمه الثابت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.